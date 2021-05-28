В ПФ перед снижением начал расти объем пенсионных накоплений

В ПРФ на фоне резкого снижения начал расти объем пенсионных накоплений. Сообщается, что процесс запустили из-за увеличения выплат и падения процентных ставок.

В первом квартале нынешнего года бюджет ПФР составил более 2 триллионов рублей. Эксперты прогнозируют, что к декабрю удастся побить рекорд, поставленный в 2015 году. В расширенном портфеле «молчунов» насчитывается 1,9 триллиона рублей, в управление банку передана сумма в 35,4 миллиарда рублей. Имеется информация, что частные УК прокручивают 34 миллиарда рублей.

У каждого россиянина есть возможность выбрать любой понравившийся портфель. Первый предусматривает управление со стороны государства, а второй – частного лица. В пенсионной системе на официальной основе деятельность осуществляют 28 НПФ, всего в обороте находится практически 3 триллиона рублей.

Пока Банк РФ затормозил привлечение новых клиентов в негосударственные фонды, поэтому за время переходной кампании сумма нетто-притока составила 4 миллиарда рублей. Уже через год стартуют массовые выплаты пенсий женщинам 1967 года рождения. Что касается мужчин, то для них основания на ОПС наступят в 2027 году, пишет портал «Глобал.МСК».