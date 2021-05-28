 

Экономист Переславский назвал возможную угрозу для банковских вкладов россиян

28.05.2021, 17:08, Разное
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Экономист Николай Переславский, работающий в компании CMS Institute, пояснил о возможной угрозе для банковских вкладов россиян. Он затронул тему лицензии финансово-кредитного учреждение.
Обычно вкладчики обращают внимание на проблемы банка за несколько месяцев до того, как его лишат лицензии. Чаще всего они замечают плохую обратную связь, сокращение времени работы или же полное закрытие некоторых представительств. По словам эксперта, важно насторожиться, если наблюдаются задержки с выдачей денежных средств или осуществлением переводов.

Когда у банка отзывают лицензию, вкладчику положена гарантированная сумма размером 1,4 миллиона рублей. В данном случае за страховыми выплатами необходимо обращаться в АСВ. Есть некоторые ситуации, когда сумму увеличивают до 10 миллионов рублей.

Россияне при работе с иными финансовыми учреждениями заключают инвестиционные договора или же их интересует тема доверительного управления. Если в организации начнутся проблемы, то клиенты получат гарантированную низкую ставку. При самом пессимистичном сценарии они полностью лишатся своих денег, пишет портал «Глобал.МСК».



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