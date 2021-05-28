 

Ярославский: Надеюсь, футбол вернулся в Харьков. Мы с Тереховым и Тымчук договорились возродить “Металлист”

28.05.2021, 17:06, Новости дня
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“Металлист” в свое время блистал и в украинском чемпионате, и в еврокубках, где сыграл более 50 игр. За восемь лет моего президентства мы завоевали семь бронз и одно серебро, практически ни одного года не были без еврокубковых матчей. У нас в Харькове проходил групповой этап европейского чемпионата 2012 года и, как говорят, была “группа смерти” – это сборная Германии, Португалии, Голландии и Дании. То есть все известные игроки мирового уровня жили в Харькове, жили на нашей базе, и харьковчане имели возможность посмотреть топ звезд мирового футбола. Надеюсь, футбол вернулся в Харьков. Мы совместно с местной властью – с [и.о. мэра Харькова] Игорем Тереховым, с [главой ОГА] Айной Тымчук – договорились возродить клуб. И надеюсь, что и харьковчане опять вернутся на любимый стадион “Металлист”, – сказал Ярославский. 

Также он рассказал о развитии активов DCH в Днепропетровской области – Днепровского металлургического завода и рудника “Сухая Балка” – и сообщил подробности о проекте строительства нового международного аэропорта Днепр. Ярославский участвует в нем в качестве частного инвестора. Бизнесмен подчеркнул, что к Евро 2012 аэропорт в Харькове он построил за два года, а сейчас работа над проектом днепровского аэропорта уже длится три года, в то время как полноценное строительство еще не стартовало.

“Со стороны DCH никаких задержек нет: мы подготовили свайное поле, идем с опережением графика. Что касается государства – дело тормозится, и хотелось бы, чтобы оно было быстрее сделано”, – заявил Ярославский.

Контекст:

Агентство напомнило, что матч второй лиги национального футбольного первенства “Металл” –  “Кривбасс”  запланирован на 29 мая на 17.00, перед встречей будет шествие футбольных болельщиков и автопробег.

По данным Status Quo, после этого матча “Металл” будет выступать в первой лиге уже выступать под названием “Металлист” и использовать традиционную символику “желто-синих”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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