 

В знак солидарности с Латвией. Литва высылает двух белорусских дипломатов – “разведчиков”

28.05.2021, 17:06, Новости дня
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“Литва объявила двух сотрудников посольства Беларуси в Вильнюсе персонами нон-грата. Они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Это также показывает солидарность Литвы с Латвией после высылки властями Беларуси сотрудников посольства Латвии в Минске”, – заявили в ведомстве.

#Lithuania declared 2 members of Belarusian Embassy personae non gratae. They had carried out activities incompatible w/their diplomatic status. FM @GLandsbergis: This also shows * solidarity w/#Latvia after * expelled employees of * Embassy in Minsk.
* https://t.co/NtIL4yVPOi pic.twitter.com/up2GjMO6Q0

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) May 28, 2021

По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, высылаемые из республики дипломаты – сотрудники разведки Беларуси.

“Двум офицерам разведки Беларуси, работавших под дипломатическим прикрытием, было предложено покинуть Литву. Нет, спасибо и до свидания”, – написал Ландсбергис в Twitter.

Two BY intelligence officers working under the diplomatic cover were asked to leave Lithuania. No thank you and goodbye.

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 28, 2021

Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней, отмечается на сайте МИД республики. Во внешнеполитическом ведомстве Литвы также выразили послу Беларуси протест в связи с задержанием оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Контекст:

28 мая посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис заявил, что отношения между странами заморожены с точки зрения дипломатии. В начале недели он был вынужден покинуть Минск из-за прекращения работы посольства Латвии в Беларуси.

Семанису предложили покинуть Беларусь после того, как 24 мая возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал инцидент с флагом Беларуси в Риге “актом государственного вандализма”, сообщало белорусское госагентство БЕЛТА.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должны были проводить совместно Рига и Минск. Однако 18 января Беларусь лишили права на проведение матчей чемпионата. Совет Международной федерации хоккея определил, что “невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси”. Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.

Латвия в ответ на действия Беларуси сообщила о высылке белорусских дипломатов “до нормализации отношений”.

Инцидент в Риге произошел после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными. 

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Правительство Литвы запретило с 25 мая все полеты через территорию Беларуси. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ввести санкции против властей Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной. МИД Литвы рекомендовал гражданам страны покинуть Беларусь. Экс-глава ведомства назвал Лукашенко “президентом ОМОНа”, а его поступки – “безумными”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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