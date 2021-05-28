 

ГФС расследует девять уголовных производств по результатам обысков в КГГА – Мельник

28.05.2021, 17:06, Новости дня
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В производствах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделялись средства из местного бюджета Киева для проведения работ и закупок, в том числе исполнительный орган Киевского городского совета (КГГА), АО “Киевметрострой”, ЧП “Киевдорстрой”, ООО “Укртрансмост” и другие субподрядные организации, некоторые из которых имеют признаки фиктивности, сказано в сообщении. 

Суммы убытков бюджету столицы или государства, которые предварительно установлены в ходе следствия, Мельник назвал следующие:

“Киевский метрополитен” – 9 млн грн,
“Киевгорсвет” – 12 млн грн,
“Киевзеленстрой” – 40 млн грн,
“Киевавтодормост” – 30 млн грн,
“Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” – 9 млн грн,
“Киевпасстранс” – 40 млн грн,
“Киевавтодор” – 18600000 грн.

“Так, например, при реконструкции парков сумма убытков, а именно неуплата налогов одним из подрядчиков составила более 30 млн гривен. Используя схему скруток, у предприятия, которое якобы выполняло реконструкцию, отсутствовали работники и отсутствует производственная и техническая возможность осуществлять реконструкцию пяти киевских парков. Субподрядчики также не привлекались. Указанное предприятие получило средства в сумме 180 млн грн. Также установлено, что одно из обществ, уклоняясь от уплаты налогов, нанесло ущерб на сумму 18,6 млн грн. Через это предприятие происходило приобретение строительных материалов, хотя сама фирма такие ТМЦ (товарно-материальные ценности. – “ГОРДОН”) не поставляет, здесь также использовалась схема скрутки НДС. Указанное предприятие получило более 100 млн грн. В другом случае один из субподрядчиков “Киевпасстранс” получил средства на сумму 35,5 млн грн. И указанное предприятие выполняло работы по реконструкции трамвайных путей, где учредителем является лицо, которое находится на учете в психиатрическом учреждении. Эта субподрядная организация не имела ни активов, ни работников”, – рассказал председатель ГФС.

В период с 11 по 27 мая провели 40 обысков, сейчас проводятся допросы должностных лиц и служащих коммунальных и коммерческих предприятий, обзоры налоговых и фактических адресов предприятий, а также земельных участков и объектов фигурирующих в уголовных процессах. О подозрении на данный момент сообщили четырем лицам, сообщили в Госфискальной службе.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4363870523646904

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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