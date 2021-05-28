“Представительница Мальты очень расстроилась, что не выиграла”. Солистка Go-A рассказала о реакции финалистов на итоги “Евровидения 2021”

“Все были настроены позитивно. На самом деле, не чувствовалось конкуренции, погони за победой. Даже представитель Великобритании, получивший ноль баллов от жюри и телезрителей, не печалился. Наоборот, шутил по этому поводу. Хотя представительница Мальты очень расстроилась, что не выиграла. Мне кажется, “Евровидение” – это не про соревнование, а про музыку. Тот, кто получал максимальное удовольствие от участия, вошел в десятку”, – отметила она.

Контекст:

Торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021” прошла в Роттердаме (Нидерланды) 16 мая. Конкурс проходил на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” приняли представители 39 стран.

В финале 22 мая выступили 26 стран – по 10 из каждого полуфинала, а также еще шесть стран, которые попали в финал автоматически: Нидерланды как страна – хозяйка конкурса и пять главных спонсоров – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Победителем стала группа Måneskin из Италии. Украина заняла пятое место.

28 мая издание Times of Malta сообщило, что команда представительницы Мальты подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных на текущие нужды делегации во время 10-дневного пребывания в Нидерландах. Сообщается, что часть средств команда певицы потратила на букмекерские ставки, чтобы улучшить ее позиции в букмекерских прогнозах, а также на ее продвижение в социальных сетях с помощью блогеров.

По состоянию на 16 мая представительница Мальты, певица Дестини с песней Je Me Casse входила в тройку вероятных претендентов на победу в конкурсе, а после первого полуфинала заняла первое место в этом списке по версии одной из крупнейших британских букмекерских контор William Hill. 22 мая, в день проведения финала, артистка снова сместилась на третье место.

В финале “Евровидения 2021” она заняла седьмое место.

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