 

Стало известно о безопасности вакцины «Спутник V» для беременных

28.05.2021, 16:40, Новости дня
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Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных, уже вносятся изменения в инструкцию по использованию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что «данные по безопасности для беременных уже получены», в данный момент вносятся изменения в инструкцию по использованию для этой категории пациенток, передает РИА «Новости».

Министр также сообщил, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.

«Для беременных, я думаю, пораньше», – добавил он.

В пятницу, 28 мая, министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.

Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.



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