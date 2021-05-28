 

Стало известно, сколько Газпром сэкономит в год на «Северном потоке – 2»

28.05.2021, 16:40, Новости дня
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Газпром сэкономит не менее 1 млрд долларов в год на транзите газа при полной загрузке «Северного потока – 2», а также 500 млн долларов на поставках газа по «Турецкому потоку», сообщил топ-менеджер «Газпрома» в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

«Турецкий поток» за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка 500 млн долларов в год на платежах за транспортировку. «Северный поток – 2» также при условии полной загрузки сэкономит нам не менее 1 млрд долларов в год», – цитирует ТАСС топ-менеджера.

Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2».  Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.



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