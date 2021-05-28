В Петербурге арестовали гонявшего подростка по тротуару водителя

Водителю BMW, который неадекватно отреагировал на просьбу подростка не ездить по тротуару в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, предстоит провести два месяца в изоляторе; к административному протоколу добавили уголовную статью.

В пятницу Красногвардейском суде следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого в уголовном хулиганстве Мушвига Алиева. 14 мая подросток попросил его съехать с тротуара и зафиксировал происходящее на телефон, передает «Фонтанка».

На запись попали угрозы со стороны Алиева в ответ на просьбу молодого человека.

После, по версии следствия, мужчина выхватил и выбросил смартфон подростка, а потом использовал машину в качестве оружия, разогнавшись и поехав на «обидчика». Тот успел отпрыгнуть.

Водителя привлекли к административной ответственности, а накануне задержали по уголовной статье. Отмечается, что у Алива много штрафов, а BMW он уже успел продать. Суд отправил мужчину в следственный изолятор до 26 июля.

Ранее водитель переехал лежащего на дороге мужчину в Челябинске.