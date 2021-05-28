 

“Эта неделя год назад”: Джиджи Хадид показала, как выглядела перед родами

28.05.2021, 16:28, Разное
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С того момента как Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями, прошло уже около восьми месяцев. С тех пор и модель, и певец успели дать интервью о своем новом статусе, о дочери Хай и темпе жизни, а Джиджи публиковала снимки с дочерью и возлюбленным в Instagram. Папарацци даже пару раз улыбнулась удача – им удалось сфотографировать семейство на прогулке. А несколько часов назад молодая мама вспомнила времена своей беременности и поделилась в Instagram фотокарточками, сделанными на Polaroid год назад, незадолго до родов.

Эта неделя год назад, – написала Джиджи в публикации.

Напомним, еще весной прошлого года стало известно, что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн  и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Джиджи Хадид



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