Балаган unlimited

Странности «честной» процедуры предварительного голосования «Единой России» в Приморье.

С самого начала регистрации кандидатов на «конкурентные и честные праймериз» Приморский край погряз в скандалах. 24 мая в регионе, как и по всей стране, началось предварительное голосование «Единой России». Край в 2021 году выбирает депутатов Законодательного собрания и Госдумы (регион разделен на три избирательных округа). В странностях процедуры разбиралась «Новая».

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

А где голосовать-то?

В этом году праймериз в Приморье проходят в смешанном режиме. Неделю — с 24 по 31 мая — можно голосовать онлайн на сайте «ЕР» с использованием регистрации на «Госуслугах». А в воскресенье — еще и на счетном участке.

Сайт предварительного голосования, отдельно от «Госуслуг», собирает вагон личных данных: дату рождения, телефон, домашний адрес, обязательно со сканом паспорта. Пользователь дает системе разрешение обрабатывать информацию о себе, не читая, как правило, о политике конфиденциальности. А там сказано, например, что данные ваши будут храниться в партии постоянно. И «Партия вправе вносить изменения и дополнения в Политику в одностороннем порядке без предварительного согласования с третьими лицами, в том числе Пользователем Системы».

500 рублей за что-то от кого-то

Между тем во Владивостоке обнаружились листовки с телефонами, рассылки в мессенджерах и объявления на крупнейшем приморском сайте объявлений Farpost (сейчас удалены администрацией сайта, но сохранились в виде скриншотов в публикациях СМИ), предлагающие жителям подзаработать. Причем именно на «госдумовском» 62-м округе (большая часть Владивостока и пять районов края). «500 рублей каждому. За 5 минут, если есть Госуслуги».

Скриншот

Людям предлагают за деньги зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. Вы регистрируетесь, вводите все свои данные — и делаете скриншот с ними. Этот скриншот надо отправить на WhatsApp. В ответ вам перечислят 500 рублей. В данный момент номера телефонов, указанные в объявлениях, недоступны. Однако сохранились выложенные в Сети записи разговоров, якобы с агитаторами.

В чем смысл платить просто за регистрацию, никто из штабов кандидатов объяснить не смог. Ведь это даже не голосование, а просто наличие человека на сайте.

Более того — уже в ходе самого голосования (настоящего, а не «тренировочного» или «учебного») агитатор предлагает проголосовать за кандидата по 62-му округу, депутата приморского Заксобрания и бизнесмена-судовладельца Александра Щербакова за 1000 рублей. Штаб Щербакова на данный момент распространение таких записей в телеграмм-каналах официально предпочел не комментировать. Неофициально — сторонники говорят, что это происки врагов.

Воровство паролей

25 мая в приморских медиа появились публикации о том, что у людей взламывали «Госуслуги», меняли номер телефона, пароль и адрес и регистрировались на сайте праймериз по 62-му округу. В «партии власти» эти публикации назвали попытками «поставить под сомнение легитимность и чистоту предварительного голосования» и «оскандалить процедуру».

Член регионального оргкомитета по предварительному голосованию Кирилл Лагунов сказал буквально следующее: «Считаю это большой ложью и провокацией, которая преследует единственную цель — дискредитировать процедуру предварительного голосования. «Госуслуги» — один из самых защищенных сайтов. Чтобы взломать аккаунт пользователя, нужны специальные, очень серьезные ресурсы, которые точно не будут тратить на единичные случаи. Если бы речь шла о массовом взломе учетных записей граждан, через которые хакеры пытались бы зарегистрироваться на сайте предварительного голосования, а так речь идет, скорее всего, о краже аккаунтов».

Почему, украв аккаунт, воры решили пойти именно на сайт «ЕР», господин Логунов логически никак не обосновал.

Отметим, что 24 мая, в понедельник, сайт предварительного голосования «прилег» — произошло это, по версии партии, из-за DDoS-атаки: «Количество запросов достигало 15 тысяч в секунду».

Связка партии и правительства

По закону «Единая Россия» — это всего лишь партия. И краевые власти не вправе ее (как и любую другую) пропагандировать на официальных ресурсах. На деле же праймериз пропагандируются в официальном телеграмм-аккаунте губернатора Приморья Кожемяко и на его страничке в Instagram. А на официальном сайте приморского правительства появляются публикации о том, что «ЕР» определилась с двумя из трех кандидатов, которые возглавят список на региональных выборах. Ими станут председатель краевой федерации профсоюзов Владимир Исаков и координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко. Вероятно, третьим (точнее, первым) кандидатом будет сам Кожемяко, который выступит в качестве «паровоза».

Вообще-то по каждому из трех одномандатных «госдумовских» округов кандидаты уже согласованы в краевом правительстве и администрации президента. Об этом Кожемяко без всяких сомнений объявил 6 апреля

на совете глав муниципальных образований. По 62-му округу это Щербаков, по 63-му — Владимир Новиков (бывший мэр города Артема), по 64-му — Виктория Николаева, списочник — Виктор Пинский. Последние трое — действующие депутаты Госдумы.

Губернатор сказал, что на праймериз, конечно, могут выставляться все, но «есть та повестка, которая согласована с администрацией президента».

«Абсолютно контролируемый процесс…»

Несмотря на все уверения в согласованности отдельных лиц, в 62-м округе вдруг появился еще один яркий «кандидат в кандидаты» — беспартийная Роза Чемерис. Она — городской депутат, супруга краевого депутата Игоря Чемериса (который в этом году по традиции идет в краевой парламент) и дочка бывшего депутата Госдумы Эльмиры Глубоковской.

Семья Чемерис владеет несколькими коммерческими компаниями и с давних времен близка экс-губернатору Сергею Дарькину, у которого в крае остались бизнес-интересы. Одни говорили, что избираться Роза будет как раз на деньги Дарькина, сама она утверждает, что на свои. «Я девушка скопительная», — пояснила Роза на пресс-конференции. Она утверждает, что ее выдвижение тоже было согласовано.

Как бы то ни было, штаб Розы ведет кампанию, которая может войти в учебники по политтехнологиям.

Для начала в городе появились билборды Чемерис без партийной символики. Потом — в телеграмм-каналы https://t.me/greenfolder/6324 слили телефонный разговор. На записи якобы Алена Белоусова, директор рекламного агентства L.A.B., говорит: «Нам нужно, чтобы они там, либо сама Роза обратились к вице-губернатору Волошко и согласовали ее кандидатуру. Чтобы нам, нашему человеку (не мне, они знают, какому человеку) позвонили, сказали, что все окей, можно печатать и можно вешать». Визуально слив оформлен в том же стиле, что и сообщение про 500 рублей за регистрацию на сайте. Волошко и Белоусова по этому вопросу не высказывались. Однако вице-губернатор прежде уже утверждал, что поход Чемерис на праймериз действительно был согласован. «Это абсолютно контролируемый процесс в безупречно управляемой системе», — добавил он.

Роза подала жалобу на отказ в размещении щитов в региональный оргкомитет и созвала блогеров на беседу о чистых праймериз, где объяснила, что около десятка щитов успели разместить, остальное «завернули». А что до отсутствия на них даже намека на партийные цвета — так это оттого, что они выпущены очень давно.

Баннеры Розы стали обливать черной краской. В брендированный автобус, на котором штаб ездит по краю, кто-то швырнул камень, разбив стекло.

21 мая Чемерис объявила о том, что снимается с процедуры предварительного голосования. Теперь она пойдет от другой партии (пока не сообщается, какой, но очевидно, что имеющей квоту на участие в выборах без сбора подписей граждан).

«Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз, — пояснила госпожа Чемерис. — За последние несколько недель нам пытались срывать встречи, даже те, которые были запланированы с участием детей, нам не давали возможности донести наши призывы, блокируя изготовление баннеров, нас не слышали, все наши обращения оставались без ответа. Однако последней каплей стали прямые угрозы и нападки на мою команду. На территориях районов и городов идет повсеместная скупка голосов, бюджетников заставляют голосовать за конкретного человека… Самое страшное — что все это делается при попустительстве руководства партии и региональных властей».

Валерия Федоренко

—