Открытие РНК SARS-CoV-2 открывает новые возможности лечения

Международная многопрофильная команда под руководством исследователей из Оксфордского университета, Университета Глазго и Университета Гейдельберга обнаружила взаимодействия, которые РНК SARS-CoV-2 устанавливает с клеткой-хозяином, многие из которых имеют фундаментальное значение для инфекции. Эти открытия открывают путь к разработке новых терапевтических стратегий от COVID-19 с широким противовирусным потенциалом.

Генетическая информация SARS-CoV-2 кодируется в молекуле РНК вместо ДНК. Эта РНК должна быть размножена, транслирована и упакована в новые вирусные частицы для получения вирусного потомства. Несмотря на сложность этих процессов, SARS-CoV-2 кодирует лишь несколько белков, способных взаимодействовать с вирусной РНК. Чтобы обойти это ограничение, SARS-CoV-2 захватывает клеточные белки и перепрофилирует их для собственной выгоды. Однако до сих пор идентичность этих белков оставалась неизвестной.

Исследователи из Оксфордского университета в сотрудничестве с другими лабораториями Великобритании и Европы разработали новый подход к всестороннему обнаружению белков, которые «прилипают» к РНК SARS-CoV-2 в инфицированных клетках. С помощью этого метода авторы обнаружили, что РНК SARS-CoV-2 захватывает более сотни клеточных белков, которые, по-видимому, играют важную роль в жизненном цикле вируса.

Эта работа, опубликованная в Молекулярная клетка, определяет множество потенциальных терапевтических целей с помощью сотен доступных лекарств, нацеленных на них. В экспериментальном эксперименте авторы выбрали четыре препарата, нацеленных на четыре разных клеточных белка. Эти препараты вызывали от умеренного до сильного воздействия на репликацию вируса.

«Эти захватывающие результаты — только начало», — сказал Альфредо Кастелло, один из исследователей, руководивших работой. «С сотнями соединений, которые нацелены на эти критически важные клеточные белки, можно будет идентифицировать новые противовирусные препараты. Наши усилия, вместе с усилиями научного сообщества, должны сейчас сосредоточиться на тестировании этих препаратов на инфицированных клетках и моделях животных, чтобы выявить, какие из них лучшие противовирусные препараты «.

Неожиданное наблюдение этого исследования заключается в том, что вирусы различного происхождения, такие как SARS-CoV-2 и Sindbis, захватывают аналогичный репертуар клеточных белков. Это открытие очень важно, поскольку клеточные белки, играющие важную и широко распространенную роль в вирусной инфекции, могут стать мишенью для противовирусного лечения широкого спектра действия.

«На этой стадии пандемии, когда вакцины доказали свою ценность», — добавил Альфредо Кастелло. «Становится фундаментальной разработка нового терапевтического подхода для противодействия возникающим вакцинорезистентным вариантам или новым патогенным вирусам с пандемическим потенциалом».

Профессор Шабаз Мохаммед добавляет: «Эти новые методы обнаружения взаимодействующих элементов вирусной РНК основаны на почти 6-летних совместных усилиях лабораторий Кастелло и Мохаммеда с использованием вируса Синдбис в качестве модели открытия. Эта ранее существовавшая работа позволила нам с самого начала быстро отреагировать. пандемии COVID-19 и изучить взаимодействие между SARS-CoV-2 и клеткой-хозяином в более короткие сроки. Наша методология теперь будет готова быстро реагировать на будущие вирусные потоки ».

В журнале опубликована статья «Глобальный анализ белок-РНК-взаимодействий в клетках, инфицированных SARS-CoV-2, выявляет ключевые регуляторы инфекции». Молекулярная клетка. Работой руководили доктор Ваэль Камель и Марко Ноеренберг, исследователи-исследователи из Глазго и Оксфорда, и Берати Церикан, научный сотрудник Гейдельбергского университета.