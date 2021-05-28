Goldman Sachs инвестирует 45 миллионов долларов в автофинтех-стартап MotoRefi

MotoRefi привлекла еще 45 миллионов долларов в раунде, возглавляемом Goldman Sachs, всего через пять месяцев после того, как инвесторы вложили 10 миллионов долларов в финтех-стартап, чтобы помочь турбонаддуву его бизнес по рефинансированию автомобилей.

Стартап разработал платформу автоматического рефинансирования, которая обрабатывает весь процесс кредитования, включая поиск лучших ставок, выплату старому кредитору и переименование транспортного средства. MotoRefi заявляет, что использование ее платформы экономит потребителям в среднем 100 долларов в месяц на их автомобильных платежах, и эта цель достигается частично благодаря тому, что она работает напрямую с кредитными организациями. Инструменты рефинансирования компании стабильно росли, пока пандемия COVID-19 не разразилась более высокими темпами. Генеральный директор Кевин Беннетт сказал, что MotoRefi намерена выдать кредит на 1 миллиард долларов до конца года, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Беннетт сказал, что короткий промежуток времени между раундами был обусловлен уверенностью инвесторов в показателях, которые продолжали расти быстрыми темпами, а также основными экономическими факторами, связанными с бизнесом.

«Мы, откровенно говоря, еще не планировали рейзить, но им (Goldman Sachs) было комфортно, учитывая отношения, которые мы построили, а также послужной список и успех бизнеса, чтобы упредить раунд и сдвинуть этот календарь вверх», — сказал Беннетт.

Платформа MotoRefi доступна в 46 штатах и ​​Вашингтоне, и к концу года планируется запустить ее во всех 50 штатах. Стартап увеличил количество сотрудников, чтобы поддержать этот рост. К первому кварталу 2021 года штат компании увеличился более чем вдвое до 187 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Штат компании увеличился до 250 человек. Компания наняла несколько руководителей высшего звена, открыла новую штаб-квартиру и стала партнером SoFi. Вице-президент Goldman Sach по венчурному капиталу и инвестициям в рост Джейд Мандель вошла в совет директоров MotoRefi.

И Беннетт видит много возможностей для роста, поскольку потребители ищут способы сбалансировать свои долги. Рынок авто рефинансирования в США составляет 40 миллиардов долларов. Однако общая задолженность по автокредиту составляет 1,3 триллиона долларов. Ежегодно выдается 40 миллионов автокредитов, поэтому MotoRefi обещает постоянный приток потенциальных новых клиентов.

Новое вливание капитала, в которое вошли инвестор IA Capital, а также вернувшиеся спонсоры Moderne Ventures, Comeplice, Link Ventures, Motley Fool Ventures и CMFG Ventures, будут использованы для продолжения создания своих продуктов и услуг и найма большего количества людей. MotoRefi собрал 60 миллионов долларов с момента своего создания в 2016 году.

Беннетт считает, что теперь компания находится на самоокупаемости.

«К счастью, мы вышли за пределы того мира, в котором мы привлекаем капитал, а затем привлекаем больше капитала, поскольку у нас заканчивается капитал», — сказал он. «Я думаю, что у нас отличный устойчивый бизнес, и поэтому мы, в некотором смысле, бесконечны, и мы строим отличный прибыльный бизнес. Это не значит, что мы больше никогда не будем повышать ставки, но это будет основано на стратегических соображениях, а не на необходимости ».