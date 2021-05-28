До 2024 года в РФ рост рынка облачного гейминга составит 94%

Аналитики рынка из авторитетных коммерческих организаций считают, что среднегодовой рост рынка облачного гейминга в Российской Федерации до 2024 г. составит 94%.

Напомним, что по итогам прошлого года общий объем в данном сегменте достиг 46 млн американских долларов. Таким образом, до 2024 года оборот достигнет 68 миллионов.

Как поясняют эксперты – облачный гейминг – сравнительно молодая подотрасль ИТ-индустрии. Именно поэтому показатели роста сейчас настолько велики. Кстати, РФ в данном секторе уверенно входит в десятку мировых лидеров. Половину игр отечественные геймеры запускают на мобильных устройствах, что само по себе создает отличную платформу для развития облачных технологий.