 

В РФ начинают разработки 6G-технологий

28.05.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают источники из Минцифры, в РФ уже подготовлены два основополагающих документа, по которым все заинтересованные лица вскоре смогут присоединиться к начинающемуся процессу разработки технологий беспроводной интернт-связи следующего поколения.

Речь идет о 6G, перспективы которого за последнее время все чаще обговаривают специалисты из разных стран мира.

Сейчас важно, чтобы ИТ-индустрия страны шла в ногу со всем миром, а 6G, когда оно появится, не стало очередным сюрпризом для отечественной отрасли, как это было с 5G и 4G, например. У РФ есть шанс перестать находиться в состоянии догоняющего и оказаться на передовых позициях технического прогресса. Для этого лишь необходимо не отстать на самом старте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / «Напортачили» — Элтон Джон раскритиковал Лондон за переговоры по брекситу

19.03 / Политолог: Правосудию придется заняться ролью Рожковой в схемах Коломойского по выводу денег из “ПриватБанка”

09.12 / Белоруссия вышлет россиянку за посты в соцсетях о милиции

28.04 / Анонсировано производство «Спутника V» в Мексике

25.09 / Путин оценил ситуацию с безработицей в России

27.02 / Данилов о прекращении вещания “Першого незалежного”: Может, это божья кара?

17.08 / Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

08.10 / В Лондонском Тауэре появится аудиогид на украинском языке

02.12 / “Без собственного курса валют”. Украинских туроператоров обязали указывать цену туров в гривне

08.03 / В американском штате Мичиган вакцинироваться от коронавируса разрешили бездомным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика