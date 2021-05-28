В РФ начинают разработки 6G-технологий

Как сообщают источники из Минцифры, в РФ уже подготовлены два основополагающих документа, по которым все заинтересованные лица вскоре смогут присоединиться к начинающемуся процессу разработки технологий беспроводной интернт-связи следующего поколения.

Речь идет о 6G, перспективы которого за последнее время все чаще обговаривают специалисты из разных стран мира.

Сейчас важно, чтобы ИТ-индустрия страны шла в ногу со всем миром, а 6G, когда оно появится, не стало очередным сюрпризом для отечественной отрасли, как это было с 5G и 4G, например. У РФ есть шанс перестать находиться в состоянии догоняющего и оказаться на передовых позициях технического прогресса. Для этого лишь необходимо не отстать на самом старте.