 

Названа сумма дохода Ксении Собчак за 2020 год

28.05.2021, 16:10, Разное
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На сайте мэра Москвы опубликовали декларации о доходах деятелей искусства и их супругов. Благодаря этому стала известна сумма дохода Ксении Собчак за 2020 год.
Журналистка является женой деятеля искусств – режиссёра и худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. В прошлом году Ксения Собчак получила за свой труд 212,7 млн рублей. По крайней мере, такую сумму задекларировала телеведущая. Доход экс-звезды проекта «Дом-2» за указанный промежуток времени составил 17,9 млн рублей.

Первую строчку рейтинга по размеру заработка среди деятелей искусств заняла глава «Музея моды» Оксана Бородина. Её доход в минувшем году составил 139,4 млн рублей. На втором и третьем местах расположились худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман и музыкальный продюсер Михаил Турецкий соответственно.

Ксения Собчак создала собственные проекты в Сети и начала развивать страницу в Instagram, зарабатывая на рекламе. На счету журналистки несколько ролей в киноиндустрии и театре. Телеведущая устраивает мастер-классы и ведёт публичные мероприятия. Собчак называет своей основной деятельностью журналистику.



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