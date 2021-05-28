Команда Мальты на “Евровидении-2021″подозревается в растрате крупной суммы бюджетных средств

Власти Мальты начали расследование дела о растрате крупной суммы бюджетных средств, выделенных на конкурс «Евровидение-2021». Существует предположение, что делегация страны вложила немало денег на услуги букмекерских контор, чтобы увеличить популярность певицы Destiny.

На продвижение артистки изначально выделялось 650 тысяч евро. Из них половину суммы получило Управление по туризму, также деньги отправилась на счета Общественной службы телевизионного вещания. По неподтвержденным данным, часть денежных средств команда данной исполнительницы потратила на многочисленные букмекерские ставки. Якобы представители делегации подкупали популярных зарубежных блогеров, чтобы те раскручивали Destiny на медиаплатформах.

Сначала певица находилась в лидерах по букмекерским ставкам, но после того, как прошли две репетиции, турнирная таблица изменилась. На первой строчке оказалась эпатажная группа Maneskin, которая впоследствии и выиграла музыкальное противостояние, пишет «Политэксперт».