 

Готовится выход мощного смартфона Poco F3 GT с Dimensity 1200

28.05.2021, 16:10, Разное
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В Сети появилась информация о скором выходе нового смартфона от марки Poco. F3 GT будет мощной модификацией базовой модели, работающей на процессоре MediaTek Dimensity 1200.
Новый смартфон от китайской компании Xiaomi Poco F3 GT уже вскоре может появиться на полках магазинов по всему миру. В интернете опубликовали красочные тизеры грядущей новинки. На них видно, что новую модификацию построят на мощной однокристальной мобильной платформе Dimensity 1200 от MediaTek.

Блогеры, регулярно освещающие события в индустрии высоких технологий, уверены, что смартфон станет ребрендинг-версией вышедшего ранее Redmi K40 Game Enhanced Edition. В таком случае устройство может быть оснащено 64-мегапиксельным главным объективом основной камеры и качественным дисплеем, выполненным по технологии AMOLED с поддержкой частоты обновления изображений до 120 Герц.

Изображение взято с: ixbt.com
Также в игровом аппарате встроен вместительный аккумулятор на свыше 5 тысяч мА•ч. Пополнить энергию такой батареи можно с помощью быстрой зарядки на 67 Ватт. Отснутся ли эти параметры в переизданном смартфоне, какой будет емкость оперативной памяти и флэш-накопителя Poco F3 GT, а также все остальные характеристики девайса, станет известно уже вскоре. По прогнозам, гаджет может выйти на рынок уже в июне.

Источник: www.ixbt.com



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