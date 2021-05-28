Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении

По данным оборонного ведомства Азербайджана, в результате обстрела один военнослужащий получил ранение в плечо. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Опасности для жизни военного нет.

Как отметили в минобороны Азербайджана, их военнослужащие открыли ответный огонь, взяв ситуацию “под полный контроль”.

“Мы заявляем, что Армения несет полную ответственность за относительное обострение ситуации в Нахчыванском районе армяно-азербайджанской государственной границы. Мы призываем армянскую сторону воздерживаться от провокаций и других шагов, которые могут обострить ситуацию, и действовать ответственно”, – говорится в сообщении.

В минобороны Армении информацию о ночном обстреле пока не прокомментировали.

Контекст:

В 2020 году между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха.

В сентябре 2020 года министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

После подписания мирного договора на приграничных территориях периодически вспыхивают конфликты, в том числе в ходе демаркации границ, пишет “Радио Свобода”.

Так, 25 мая 2021 года произошла перестрелка на границе, в результате которой погиб один армянский военнослужащий. В Армении заявляли, что огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал “несчастный случай”.

27 мая Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

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