 

Денисова обеспокоена частотой случаев или попыток детских самоубийств в этом году

28.05.2021, 16:08, Новости дня
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“Обеспокоена частыми трагическими случаями, в том числе суицидами, которые в последнее время случаются среди детей и подростков. В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о трагических случаях с детьми, в том числе и о том, как дети и подростки решают свести счеты с жизнью” – написала Денисова.

Она отметила, что причины и обстоятельства в каждом случае разные – это могут быть ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, травля со стороны одноклассников, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.

Омбудсмен подчеркнула, что эти случаи не остаются без ее внимания. Так, по полученной 26 мая информации относительно случая во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка, Денисова направила акт реагирования к мэру с требованием выяснить ситуацию и принять меры по защите прав ребенка.

Омбудсмен призвала Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, органы Национальной полиции объединить свои усилия по предупреждению трагических случаев и раннему выявлению семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Она также обратилась к руководителям органов опеки, социальных служб с требованием более ответственно относиться к выполнению своих полномочий по защите прав детей.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/324010769080202

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, больше всего случаев детских суицидов зафиксировали в этом году в Киеве и области – 25. Также среди “лидеров” Ровенская и Одесская области. 

В Офисе генпрокурора считают, что волна самоубийств связана в том числе с введением карантина и экономической ситуацией в Украине.

Детский психиатр, глава отдела психических расстройств детей и подростков Научно-исследовательского института психиатрии Министерства здравоохранения Украины Игорь Марценковский говорил, что в последнее время в стране родители все чаще жалуются по поводу тяжелых депрессий у своих детей. К обострению психических расстройств привело, по его словам, дистанционное обучение. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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