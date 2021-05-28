“Та незабываемая ночь”: Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о важном событии в своей жизни

Тогда Шевченко во время серии пенальти забил решающий гол, выступая за команду “Милан”.

“28 мая 2003. Та незабываемая ночь”, – подписал он публикацию.

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Контекст:

Шевченко – лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов), обладатель “Золотого мяча” 2004 года. С 2016 года возглавляет национальную сборную.

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