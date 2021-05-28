Журналист Дольник заявил, что смена руководства НАК “Нафтогаз” не повлияет на позицию партнеров Украины по “Северному потоку – 2”

Среди тех, кто продвигал в прессе нужные Коболеву нарративы, он перечислил директора по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами группы “Нафтогаз” Алену Осмоловскую, советника предыдущего председателя правления Вадима Гламаздина и сотрудника Совета национальной безопасности Украины Александра Харченко.

“Осмоловская, Гламаздин и Харченко – лоббисты, пиарщики, которые это реализовывали. Получается, что активно такой лоббизм начался с 2019 года, когда премьер [Владимир] Гройсман намеревался снять Коболева из-за провала плана добычи. И они начали делать шаги, которые имеют признаки того, что они использовали госсредства для финансирования американских лоббистов, которые в свою очередь влияли на стейхолдеров, наших иностранных партнеров для сохранения Андрея Коболева на должности”, – заявил журналист.

Дольник считает, что эта кампания шла на пользу Коболеву, но приносила ущерб имиджу страны за рубежом. Журналист добавил, что все факты лоббизма подтверждены документально, он приводил доказательства в своей статье на “Цензор.НЕТ” от 5 мая “Триумф лоббизма: чей интерес защищает государственный “Нафтогаз”.

“Речь идет о кампании против правительства Гройсмана, что повредила имидж Украины. По сути, они дискредитировали демократическое правительство, – убежден он. – Думаю, много манипуляций было, особенно в вопросе добычи газа и всего, что касается “Программы – 2020″. Мы с 2015-го по 2020 год потратили 9,7 млрд долларов на добычу. Добыча выросла на 50 млн м3. В 2013-2014 товарная добыча – 13,4 млрд м3, то 2020 год – 13,45, то есть, на нуле, но закопали в землю 10 млрд. Это грандиозный провал, беспрецедентный. Им было сложно найти рациональный ответ и [они] применяли подмену понятий, что такое победа, а что такое поражение”.

По его словам, после ухода с поста исполнительного директора НАК Юрия Витренко в направлении противостояния с “Газпромом” работа остановилась.

“Витренко предлагал еще один арбитраж за нарушение “Газпромом” антимонопольного законодательства, так как Россия ведь остается монополистом, мы не можем у других игроков (например, у Туркменистана) покупать газ. Витренко хотел это положение сломать”, – заявил Дольник.

Международные партнеры после увольнения Коболева не поменяют свое отношение к транзитному газовому проекту России “Северный поток – 2”, прогнозирует он.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. Срок его полномочий – один год.

На следующий день, 29 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

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