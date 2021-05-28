Мнение: «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(В Живом Журнале данная статья опубликована в ПЯТИ ЧАСТЯХ. )

Эту статью опубликовал только после заявления Д.А. Медведева о том, что «Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны»

В этой статье некоторые из накопленные за многие месяцы материалов:

– по несоответствию статистики коронавируса с реальными данными;

– и по несоответствию официальных заявлений по вакцинации с реалиями

Поэтому все-таки публикую данную Статью, чтобы в случае принудительной вакцинации люди знали, к чему их принуждают.»

******** ЧАСТЬ ВТОРАЯ ********

4. Вот статья которая говорит о том, что даже ВОЗ стала сомневаться в действенности прививок от коронавируса (ведь наличие антител и есть эффект прививки)

«Представитель ВОЗ в РФ: наличие антител не гарантирует защиты от коронавируса» https://tass.ru/obschestvo/8374273

«МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Берец/. Наличие антител к коронавирусу не означает, что человек не сможет заразиться вновь

Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

“Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует, – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. – Мы не знаем насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции”.»

«По словам Мелиты Вуйнович, “важно набирать знания об этом вирусе и понимать, что и как происходит”»

(А знания как раз и набираются из результатов вакцинирования населения – бесплатных подопытных кроликах данного эксперимента. )

Тем не менее СМИ во всеуслышание говорят, что вакцины полностью безопасны, не имеют побочных действий и с очень большой долей вероятности являются защитой от всех штаммов.

5. В настоящий момент в мире кулуарно общепризнано, что из Израиля сделали экспериментальную площадку для всеобщей вакцинации.

Вот такие результаты получились:

Из статьи «В Израиле после вакцинации резко выросла смертность и её старательно замалчивают» http://коронавирус.ru-an.info/новости/в-израиле-после-вакцинации-резко-выросла-смертность-и-её-старательно-замалчивают/ :

«Среди вакцинированных старше 65 лет 0,2% умерли в течение 3-недельного периода между дозами, что составляет около 200 смертей на 100 тыс. А до начала вакцинации было 5. То есть вакцинация привела к росту смертности в 40 раз!»

«Для тех же вакцинированных, кто моложе 65 лет, смертность от вируса составила около 5 на 100 тыс., а до этого было 0,19 без вакцинации. То есть смертность после вакцинации выросла в 260 раз!»

«Ежемесячная общая официальная смертность от коронавируса с марта и до середины декабря была около 330 смертей (3 тыс. за 9 месяцев). После начала вакцинации возросла почти до 1200.»

«”Мы заключаем, что вакцины Pfizer для пожилых людей убили в течение 5-недельного периода вакцинации примерно в 40 раз больше людей, чем сама болезнь, и примерно в 260 раз больше людей, чем болезнь среди молодых людей. Мы настаиваем на том, что это нацелено на введение ковид-паспортов, действительных не более 6 месяцев, и продвижение продаж Pfizer“, – заключают исследователи.»

(Сразу скажу, что, тот кто писал эту статью, ошибся в арифметике, поскольку 5 делить на 0,19 будет 26 (а не 260), но рост смертности в 26 и в 40 раз все равно шокирующие данные)

Или из статьи «Тайное стало явным: В Израиле привитые старики умирают чаще, чем не привитые» https://newizv.ru/news/world/08-02-2021/taynoe-stalo-yavnym-v-izraile-privitye-stariki-umirayut-chasche-chem-ne-privitye

«После начала вакцинации в Израиле в группе старше 85 умерло от короны больше людей, чем за весь 2020 год,. В других возрастных группах ситуация не многим лучше.»

Вспоминается старый анекдот:

Больной, которого санитар везет на каталке говорит: «А может не надо?»

Санитар: «Надо. Врач сказал в морг. Значит в морг»

В современной интерпретации по поводу некоторых вакцин от коронавируса анекдот выглядит так:

Больной, которому санитар делает вакцинацию : «А может не надо?»

Санитар: «Надо. Врач сказал в морг. Значит в морг»

Честно отмечу, что данные взяты по Израилю из неофициальных статей, но этих статей огромное количество. А что делать, если все данные по вакцинации в Израиле засекречены. «Показательно, что, согласно договору израильского Минздрава с корпорацией Pfizer, все данные об эффективности и побочных действиях вакцины будут засекречены минимум 15 лет.»

http://коронавирус.ru-an.info/новости/в-израиле-после-вакцинации-резко-выросла-смертность-и-её-старательно-замалчивают/ (из переписки с друзьями из Израиля срок секретности уточнился до 30 лет)

Поэтому очень часто появляется информация о том, что израильская официальная статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса вдруг стала корректироваться задним числом в сторону уменьшения.

Для полноты картины скажу, что есть в Израиле некоторые достижения после массовой вакцинации: Действительно после двух месяцев после вакцинации заболеваемость уменьшилась примерно в 15 раз. (Данные взяты из официальной статистики, если после соглашения с Пфайзер ей теперь можно доверять)

Вот подтверждение из статьи «Вакцина не работает?»

https://covid19stat.livejournal.com/87511.html

Синяя линяя – соответствует Израилю (через 60 дней после вакцинации 50% населения произошел спад заболеваемости в 15 раз, но не факт что это не заслуга других факторов, например погодных и карантинных)

Рыжая линии – соответствуют Бразилии (где несмотря на 30% вакцинацию, статистика заболеваемости пока только растет)

Зеленая линия – соответствует Чили (где через вакцинацию прошли только 2-3% населения, а статистика растет примерно как и в соседней Бразилии)

Но вдумайтесь! За этот маленький промежуток времени (после вакцинации) в Израиле умерло столько людей сколько умерло бы за несколько лет без вакцинации.

А вакцинацию надо повторять через полгода-год. Что будет при повторе. Никто не знает. Но возможно новый взрыв заболеваемости. Зато теперь Израиль заявляет о победе над коронавирусом (умалчивая о волне смертности во время вакцинации и засекретив данные о дальнейшей статистике).

6. Вспоминается анекдот:

Мужик, который лет пять на отдых заграницей копил, приехал с отдыха и вдруг ни с того ни с сего купил дачу, машину, яхту, две квартиры. Накрыл стол в лучшем ресторане, пригласил друзей.

Народ собрался. Празднуют. Все спрашивают: «Как тебе удалось так разбогатеть?»

Мужик в ответ:

«Путевку на отдых купил, полетел заграницу. Надо было с пересадкой лететь через Европу. Там погода нелетная. Пришлось время в Аэропорту коротать. Смотрю, местные мужики в карты играют, в «Очко» на деньги режутся. Решил к ним присоединиться.

Сдали мне две карты. Мало. Говорю еще. Сдали еще одну. Вышло в сумме двадцать четыре. Говорю: «ПЕРЕБОР» и карты им показываю.

А они в ответ: «Чего ты карты показываешь? У нас здесь на слово верят»

… Как мне тут поперло !!!»

Это анекдот про то, как верят на слово в западном мире фармацевтическим компаниям и местным политикам, которые дурят свое население, зарабатывая сверхприбыли и политические очки. Про то, что вместо использования российской вакцины, которая дает показатели смертности в разы, а то и в десятки раз меньшие используют свои разработки. Про то, что проводят всеобщую вакцинацию такими вакцинами, получая иллюзию победы над коронавирусом, за счет жизней граждан, отданных во время вакцинации вакцинами, дающими максимальную смертность.

https://cont.ws/uploads/pic/2019/11/жесть.jpg

Примечание про Израиль: перестарались они в занижении статистики после вакцинации. Ведь провакцинировано 50% населения, значит и статистика в связи с вакцинацией должна была упасть в 2 раза. А она упала аж в 15 раз. Значит дело не в вакцинации, а еще в чем-то и это что-то дает основной спад. Например: неблагоприятные погодные условия для коронавируса, повышение дисциплины (а Израиль именно на это время сделали закрытой зоной) или подтасовка и сокрытие статистики (договор с Пфайзер надо же соблюдать). Скорее всего все эти факторы вместе взятые. Которые теперь подаются населению в виде победы Пфайзер над коронавирусом.

С Уважением.

мамонтенок

******** НАЧАЛО в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАТЬИ ********

******** ПРОДОЛЖЕНИЕ в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СТАТЬИ ********

—