 

“Яйцам комфортно”: в Минсельхозе оценили риск дефицита яиц

28.05.2021, 15:48, Разное
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Слухи о возможном дефиците яиц на российском рынке появились после того, как гендиректора “Росптицесоюза” Елена Степанова объявила о падении закупочных цен до 30-35 за десяток рублей при себестоимости в 50 рублей. Меж тем, Минсельхоз не видит угрозы дефицита и рисков для производителей, рекомендуя им наращивать объемы производства. Ситуация на внутреннем рынке оценивается как комфортная.

В министерстве пояснили, что цены на яйца удалось снизить после резкого повышения, благодаря комплексу мер, направленных на поддержку отрасли. На данный момент стоимость десятка яиц первой категории снизилась на 19,5%, а второй – почти на 11%.

Такого результата удалось добиться, в том числе, за счет снижения цен на зерновые культуры, из которых изготавливаются корма для птиц. Свою роль сыграл и сезонный фактор: в летний период производитель сокращает затраты на тепло и электроэнергию, что в свою очередь уменьшает себестоимость яиц.

Помимо прочего, Министерство сельского хозяйства оказывает материальную поддержку компаниям, занимающимся птицеводством. Заемщик может рассчитывать на льготный краткосрочный кредит размером до полутора миллиардов рублей. Размер кредита увеличен в полтора раза.

Раннее “Дни.ру” сообщали, что в России подорожали капуста, картошка и гречка.



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