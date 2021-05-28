Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной «Спутник Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться в РФ преимущественно для лиц младше 60 лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В РФ он будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», – сказал Мурашко, отвечая на вопрос о возможности использования вакцины «Спутник Лайт» в России.

По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования, передает РИА «Новости».

Ранее Мурашко назвал возможные сроки поступления «Спутника лайт» в гражданский оборот.

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев также рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».