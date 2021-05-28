Рабочего едва не убило куском памятника Ивану Крылову в Москве

В Москве рабочий попал в больницу после того, как на него упала отколовшаяся часть памятника баснописцу Ивану Крылову, рассказал представитель экстренных служб столицы.

Источник сообщил, что «в ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу», передает РИА «Новости».

Пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности.

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