 

Полина Аскери, Яна Рудковская, Татьяна Михалкова и другие на показе Анастасии Задориной

28.05.2021, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярные в этом светском сезоне речные круизы продолжаются. Дизайнер Анастасия Задорина пригласила друзей прокатиться на яхте Баттерфляй и посмотреть ее новую летнюю капсульную коллекцию anastasiAZadorina.

Дефиле посмотрели Яна Рудковская, Татьяна Михалкова, Полина Аскери, Ирина Йовович, Алла Акперова, Мария Третьякова, Юлия Самедова, Моника Кикозашвили, Евгения Ким, Анна Худоян и многие другие.

До начала лета осталось несколько дней и очень хочется зарядиться хорошим настроением, обсудить планы на ближайшие месяцы и просто насладиться прекрасным майским вечером. На наши мероприятия традиционно приходят мои подруги, наши любимые клиентки, которых я всегда рада видеть. В преддверии сезона отпусков мы представили коллекцию, которая станет незаменимой на отдыхе: льняные платья, сарафаны, шорты, блузки отлично комбинируются друг с другом и с предметами базового гардероба, которые есть у каждой. Так что уверенно плывём в лето! – рассказала Анастасия Задорина.

Анастасия ЗадоринаПолина АскериЯна РудковскаяТатьяна Михалкова

Анна Худоян

Ирина Йовович



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Вирусолог Зуев порекомендовал сделать прививку от гриппа в начале сентября

16.05 / Клетчатая рубашка с белыми джинсами и еще 9 образов для летней прогулки

04.11 / Октябрьский переворот: «мыльный пузырь», который не лопнул

26.07 / В курортном городке Турции на женщину набросилась стая собак

22.01 / Польский журналист Сираковский сообщил о скорой отставке Лукашенко: Режим разрушается изнутри

02.11 / Ученые: Частые депрессивные симптомы повышают риск инсульта

12.11 / «Считаем, выгодно ли нам»: Яна Рудковская рассказала, как относится к отмене шоу Ильи Авербуха

01.03 / Мнение: О тайном бегстве Владимира Путина

11.05 / Скандалы: Виноградари и виноделы

05.08 / Мнение: Российский след взрыва в Бейруте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика