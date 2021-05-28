Полина Аскери, Яна Рудковская, Татьяна Михалкова и другие на показе Анастасии Задориной

Популярные в этом светском сезоне речные круизы продолжаются. Дизайнер Анастасия Задорина пригласила друзей прокатиться на яхте Баттерфляй и посмотреть ее новую летнюю капсульную коллекцию anastasiAZadorina.

Дефиле посмотрели Яна Рудковская, Татьяна Михалкова, Полина Аскери, Ирина Йовович, Алла Акперова, Мария Третьякова, Юлия Самедова, Моника Кикозашвили, Евгения Ким, Анна Худоян и многие другие.

До начала лета осталось несколько дней и очень хочется зарядиться хорошим настроением, обсудить планы на ближайшие месяцы и просто насладиться прекрасным майским вечером. На наши мероприятия традиционно приходят мои подруги, наши любимые клиентки, которых я всегда рада видеть. В преддверии сезона отпусков мы представили коллекцию, которая станет незаменимой на отдыхе: льняные платья, сарафаны, шорты, блузки отлично комбинируются друг с другом и с предметами базового гардероба, которые есть у каждой. Так что уверенно плывём в лето! – рассказала Анастасия Задорина.

Анастасия Задорина Полина Аскери Яна Рудковская Татьяна Михалкова

Анна Худоян

Ирина Йовович