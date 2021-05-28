Как дезодорировать деревянную мебель и избавиться от посторонних запахов. Поможет перекись, кофейная гуща и сода

Вы когда-нибудь замечали, что шкафы с деревянными полками на кухне или в комнатах порой ужасно пахнут. Причем этот неприятный запах одинаков во всех шкафах. Всему виной не плесень, а определенные свойства древесины.

Хотя нам кажется, что дерево – твердый и прочный материал, на самом деле он пористый. Именно поэтому он может поглощать запахи различных продуктов и вещей и удерживать их на долгое время. Тщательной профессиональной очистки может быть достаточно, чтобы удалить этот стойкий аромат, но есть и другие способы дезодорировать материал. Выполните следующие действия, чтобы удалить запах с деревянной мебели.

Инструменты и ингредиенты

Для избавления от неприятных запахов вам может понадобиться:

Жидкость для мытья посуды.Столовый уксус.Перекись водорода.Кофейная гуща.Сода.Вода.Ткань.Баллончик с распылителем.

Инструкция по очистке древесины

Для общей очистки поверхности шкафов из древесины используйте жидкость для мытья посуды. Опустите тряпку в мыльную воду, отожмите ее, чтобы жидкость с нее не капала, и протрите поверхность дерева. Протрите область влажной тканью, которая только смочена в воде, затем промокните древесину сухой тканью. Чтобы сэкономить время, объедините шаги 1 и 2, добавив немного белого уксуса в мыльную воду.

Смешайте одну часть белого уксуса с четырьмя частями воды. Поместите раствор в распылитель, обрызгайте древесину. Протрите область влажной тканью, смоченной в воде. После этого промокните дерево насухо.

Еще одним способом дезинфекции древесины является использование 3%-ной перекиси водорода. Налейте ее в распылитель, обрызгайте дерево. Протрите область влажной тканью, смоченной в воде, затем промокните древесину сухой тканью.

После очистки оставьте дверцу шкафа открытой до тех пор, пока дерево не высохнет полностью. Если после высыхания дерева останется какой-либо запах, оставьте миску, наполненную белым уксусом или кофейной гущей, рядом с деревом или на одной из полок на ночь с закрытой дверцей шкафа. Имейте в виду, что, хотя кофейная гуща удалит запах, на ее месте останется запах кофе, в то время как запах уксуса исчезнет. Повторите этот процесс, пока запах не будет полностью удален.

Еще один вариант дезодорации древесины – посыпать ее пищевой содой. Оставьте ее на ночь, затем сметите или пропылесосьте.

Дополнительные советы и рекомендации по избавлению от неприятных запахов

Всегда сначала проверяйте чистящий раствор на небольшом скрытом участке поверхности, чтобы убедиться, что он безопасен.

Важно быстро высушить древесину. Всегда вытирайте ее насухо, так как вода может привести к растрескиванию или деформации.

Если древесина сделана из древесностружечной плиты или фанеры (так часто делают шкафы и другую мебель), на нее, вероятно, были нанесены пестициды и она содержит клей с формальдегидом. Если запах не исчезнет, вполне возможно, что в этом причина, а чтобы избавиться от проблемы, потребуется полная замена древесины. Вы можете контролировать запах, постоянно держа в шкафу дезодорант (например, миску с пищевой содой) и регулярно заменяя его.