Интересные факты об ирисах и простые премудрости их выращивания

Ирисы — очаровательные цветы, названные в честь богини радуги, символ красоты и хрупкости. Выращивать эту декоративную культуру люди начали еще во времена Древнего Египта. В Средние века ирисы ассоциировались у людей с Богородицей, и их часто писали на иконах. В более поздние времена несколько королей Франции выбрали ирисы в качестве символа королевской власти.

Особенности выращивания

Древние египтяне выращивали рядом со своими домами яркие пурпурные ирисы с желтыми точками. Позднее люди вывели сорта этой декоративной культуры других цветов и оттенков. На настоящий момент сортов ирисов насчитывается около 300. Садоводы могут высаживать в своих цветниках чисто белые цветы, бордовые, синие, желтые, оранжевые, розовые и пр.

В любом случае все сорта и разновидности ирисов отличаются неприхотливостью в уходе. Вырастить такие цветы на своем участке сможет даже совсем неопытный огородник. Самое главное — это правильно посадить эту декоративную культуру, выбрав наиболее подходящее для нее место. Также очень важно вовремя срезать ирисы.

Когда сажать

По мнению опытных садоводов, ирисы лучше всего высаживать в середине лета, сразу после цветения. Однако, конечно, при желании эти цветы можно сажать и весной. Если не нарушать правил высадки этих растений, то даже при весенней посадке цветение можно получить в этот же сезон.

Выбор места и подготовка

Для цветов следует выбрать наиболее хорошо освещенное солнцем место на участке. Почва на выбранном участке должна быть плодородной, с хорошим дренажом и нейтральной реакцией. Грядку нужно перекопать и желательно обработать фунгицидами за две недели до высадки. В землю при этом следует внести калий и фосфор.

Подготовить к высадке нужно также и сами ирисы. Корешки цветов при необходимости следует подрезать. Далее корешки ирисов нужно опустить в раствор марганцовки, а затем на 10 минут в стимулятор роста.

Как сажать

В перекопанной грядке в саду сделайте лунки под ирисы. Далее в каждую лунку насыпьте немного песка. Глубину лунок выбирайте в зависимости от вида высаживаемых ирисов. Наиболее распространенные безбородые ирисы при посадке обычно немного заглубляют в землю. Бородатые (это чаще всего германские) ирисы высаживают таким образом, чтобы часть корневища оставалось на поверхности. На заключительном этапе ирисы следует замульчировать.

Расстояние между цветами

При посадке также нужно выдерживать правильное расстояние между цветами. Низкорослым ирисам будет вполне достаточно 20 см. Шаг посадки высокорослых сортов не должен быть меньше 50 см.

В последующем каждые 3-4 года ирисы нужно будет рассаживать. Как уже упоминалось, делать это лучше сразу после цветения.

Как ухаживать

Поливать ирисы нужно только до цветения. Воды цветам в этот период требуется много. То есть поливы обязательно должны быть регулярными. После цветения эту декоративную культуру можно не поливать. Единственное, землю на клумбе под ирисами все же лучше время от времени увлажнять во время засухи.

Обрезать ирисы также необязательно. Но, чтобы клумба выглядела более эстетично, время от времени с растений стоит удалять подсохшие листики. Также в конце сезона можно срезать стебли до высоты в 10-15 см. Срезать ирисы можно только тогда, когда их листья пожелтеют. Об этом важно помнить.

Покармливают ирисы обычно только весной. В этот период в почву вносят фосфорно-калийные удобрения.

О чем нужно знать: полезный совет

Готовить ирисы к зиме каким-либо особым образом необязательно. Морозы эта декоративная культура переносит очень хорошо. При этом, к сожалению, весной ирисы часто выпревают. Если вы все же хотите укрыть цветы, используйте лапник или солому. Пленка — материал для защиты ирисов в зимнее время года неподходящий.

Интересные факты об ирисах

Собственно само название «ирис» происходит от греческого слова «радуга». Связано это в первую очередь с многочисленностью сортов этой декоративной культуры, имеющих самые разные цвета. Ирис — это также богиня радуги, которой поклонялись в Древней Греции.

В древности греки высаживали пурпурные ирисы на могилах женщин. Считалось, что это привлечет богиню Ирис, которая проводит дух усопшей на небеса.

Из лепестков и корней ириса получают, помимо всего прочего, эфирные масла, широко используемые в парфюмерии. Масло, добытое из корня ириса, также иногда применяют для ароматизации джина.