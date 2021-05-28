Jeep Commander снова поддразнил; скоро дебютировать в мире

— Скорее всего, в ближайшие месяцы состоится глобальный дебют.

— Ожидается, что будет запущен в Индии к концу 2021 года.

Jeep готовится к мировой премьере грядущего трехрядного внедорожника на бразильском рынке. Названный «Командиром», автопроизводитель снова дразнил внедорожник в преддверии официального анонса в ближайшие месяцы.

Командир, ранее называвшийся «H6», был замечен во время испытаний за границей. Скорее всего, он будет размещен над компасом, но Commander позаимствует элементы стиля от младшего брата с увеличенной длиной для размещения сидений третьего ряда. Как видно на тизерном изображении, экстерьер будет иметь фирменную переднюю решетку с семью коробками, которая, вероятно, получит светодиодные фары с обеих сторон. Задние части получат разрезные светодиодные задние фонари с графическим оформлением в виде трех горизонтальных стоек.

Остальные детали дизайна автопроизводитель не разглашает. Однако, судя по предыдущим наблюдениям, он получит более широкие задние двери, рейлинги на крыше, колесные арки квадратной формы и многое другое.

Детали интерьера и функций все еще остаются в секрете и будут известны только в будущем. Тем не менее, мы ожидаем, что он получит такие функции, как панорамный люк, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном с программным обеспечением UConnect 5, электрически регулируемые передние сиденья и кожаная обивка. Мощность могла быть получена от 2,0-литрового дизельного двигателя от Compass, настроенного для получения более высоких показателей мощности.

Командующий определенно входит в планы Jeep в Индии. Недавно бренд запустил в стране рестайлинг Compass и сделанный в Индии Wrangler. Обе модели производятся на местном заводе Jeep в Ранджангаоне, штат Махараштра.