Toyota EV на базе Maruti Wagon R шпионит за тестами

Toyota EV на базе Maruti Wagon R отличается измененным внешним видом.

— Модель оснащена светодиодным освещением, чтобы снизить расход заряда батареи.

Новые шпионские изображения, опубликованные в сети, показывают тестового мула того, что на первый взгляд кажется Maruti Suzuki Wagon R. При более внимательном рассмотрении агрегата были обнаружены значки Toyota на легкосплавных дисках, намекающие на то, что модель может быть хэтчбеком японского бренда на базе Wagon R.

По сравнению с предыдущими случаями появления Maruti Suzuki Wagon R EV, рекламируемого как Toyota EV, на новых изображениях виден незакамуфлированный тестовый мул, что дает нам четкое представление о дизайне модели. Спереди хэтчбек получает все светодиодное освещение, что может привести к снижению энергопотребления аккумуляторного двигателя.

Несколько других изменений в том, что может быть первым электромобилем хэтчбека Toyota, включают пересмотренную панель с новым передним бампером, полностью светодиодное освещение, дизайн разделенных фар, новую решетку радиатора и переработанную воздушную заслонку. Изменения в боковом профиле ограничиваются легкосплавными дисками, позаимствованными у Ignis, в то время как задний получает измененный набор задних фонарей и переработанный бампер.

Детали, касающиеся трансмиссии Toyota EV на базе Maruti Wagon R, на данный момент остаются неизвестными, хотя мы хотели бы, чтобы модель прибыла с запасом хода более 200 км / с. Хэтчбек может стоить значительно дороже по сравнению с моделью с двигателем внутреннего сгорания.

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