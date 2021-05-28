Компания Apple завоевала треть мирового рынка умных часов

Американская компания Apple является безусловным лидером на мировом рынке смарт-часов. В 2021 году производитель выпускает 33,5% умных наручных гаджетов, сообщают аналитики компании Counterpoint Research.

Продажи наручных смарт-гаджетов в «яблочной» компании за год также выросли на 50%, утверждают эксперты. Электронные устройства данного вида становятся все более популярными среди потребителей многих стран. Увеличив производство в полтора раза, Apple за тот же период нарастила свою долю на рынке всего на 3,2%.

Компании, занимающие сейчас второе и труте места – это китайский Huawei и корейский Samsung. Но даже их совокупная доля на рынке вдвое меньше, чем у одного Apple. Первая компания обеспечивает 8,4% поставок, вторая – 8%.