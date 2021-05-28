Названы приложения, быстро разряжающие аккумулятор

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28.05.2021, 15:18, Новости дня
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Специалисты компании pCloud исследовали современный рынок приложений и определили те программные продукты, которые буквально пожирают электроэнергию, приводя к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.

В первой пятерке созданного антирейтинга можно найти Skype и Uber. В период между зарядками батареи смартфона именно они потребляют по 87% электроэнергии. 82% способен «сожрать» всеми любимый Facebook, утверждают аналитики.

WhatsApp, YouTube, Telegram и Zoom также не являются энергосберегающими приложениями. При общей экономности устройства каждая их этих программ потребляет более 70% энергии. А чемпионом признан Fibit – 92%! Хотите заряжать смартфон не каждый день? Тогда отключайте такие приложения, когда вы ими не пользуетесь.



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