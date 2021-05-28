NI рассказал о растущих аппетитах Пентагона к Арктике и готовности США к войне

Издание The National Interest рассказало своим читателям о растущих аппетитах США в Арктике. Авторы публикации также оценили готовность Пентагона к полноценной войне в регионе.

Как показали авторы публикации, принесет ли это пользу, остается под большим вопросом. Такое мнение может сложиться после прочтения данных о готовности США к полноценному военному конфликту. Аналитик Крис Осборн пояснил об огромных тратах Белого дома на подготовку армейских подразделений северной части государства и специальные исследования. Он обращает внимание читателей на открытие доступа ко все большему количеству водных путей вследствие таяния ледников. Таким образом, уверены в Вашингтоне, США получают и новые возможности реализации своей военной стратегии.

Автор приводит информацию из отчетности Корпуса морской пехоты США, отражающую огромный и все время возрастающий интерес Минобороны страны к территориям Арктики. Несмотря на постоянно меняющуюся тактику, как отмечает «Политэксперт», только за последнее время войсковые подразделения провели там несколько масштабных боевых учений, в том числе, с участием ВВС Норвегии. Целями последних тренингов, в частности, Exercise Reindeer II, по данным «Ньюинформ», указывались разработка оперативной совместимости и улучшение совместных тактических шагов для ведения боя при условии низких температур и экстремальных погодных условий.

Источник: politexpert.net