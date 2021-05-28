Учёные предложили средством от кашля лечить болезнь Паркинсона

Российские учёные, представляющие НИЦ «Курчатовский институт», предложили средством от кашля лечить болезнь Паркинсона. По их словам, лекарство амброксол увеличивает активность фермента, из-за нарушений в работе которого заболевание прогрессирует.

В эксперименте с амброксолом, проводимого национальным исследовательским центром, участвовали 20 добровольцев с болезнями Паркинсона и Гоше. Учёные отметили, что эффективность лекарства от кашля будет проверена в лабораторных условиях по анализу крови каждого пациента.

Стоит отметить, что болезнь Паркинсона – это медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание, которое характеризуется наличием тремора покоя, скованности, нарушений походки и положения тела. Болезнь Гоше – редкий генетический дефект с недостаточностью или отсутствием энзима глюкоцереброзидазы.

Исследователи подчеркнули, что в настоящее время не существует действенных лекарств, способных предотвратить развитие болезни Паркинсона, вот почему амброксол заинтересовал отечественных медиков: это зарегистрированный препарат, поэтому стадия доклинических исследований пройдёт быстрее.

Результаты показали, что лекарство от кашля, попадая в клетки мозга, отлично работает за счёт повышения активности глюкоцереброзидазы. Эксперты уверены, что полученные данные помогут в разработке новых методов терапии исследуемых заболеваний.

Источник: iz.ru