 

Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

28.05.2021, 15:12, Разное
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Официальные власти Украины не намерены вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
После ареста Романа Протасевича многие страны Европейского Союза объявили своеобразный бойкот властям Белоруссии. О запрете пролета самолетов авиакомпаний республики заявили не только страны ЕС, но и не входящие в его состав. Одной из первых закрыла свое воздушное пространство для лайнеров соседнего государства Украина.

Однако на словах официальный Киев заверяет международное сообщество в невмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Об этом стало известно из речи Дмитрия Кулебы, занимающего пост министра иностранных дел Украины. Со слов политика, в Незалежной не заинтересованы в дестабилизации ситуации. Более того, несмотря на запрет перелетов, власти Украины убеждают в важности для них придерживаться демократических принципов соседства.

Сложности для Белоруссии со стороны стран Запада появились из-за неоднозначной трактовки возврата в Минск и посадки самолета Ryanair с редактором Telegram-канала Nexta. Стоит отметить, что в качестве зеркальной меры украинские авиакомпании и самолеты также теперь ограничены в доступе в воздушное пространство Белоруссии. Подобный ответный шаг Минска Киев уже назвал абсурдным и необоснованным. Но именно такая мера властей Белоруссии, пишет «Политэксперт», и привел к заявлениям об отсутствии намерений вмешиваться в ее внутренние дела.

Источник: politexpert.net



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