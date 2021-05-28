 

“Что за прелести”, “Пирожочки”. Monatik показал сыновей на утреннике в детском саду

28.05.2021, 15:10, Новости дня
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“Каждый утренник моих детей символизирует умывание слезами умиления и счастья. Сегодняшний день не исключение, даже как-то все эмоциональнее с каждой новой постановкой и выступлением. Вы так быстро взрослеете. Я так вами горжусь, наши волшебники”, – подписал он фото.

“Что за прелести”, – отреагировали на фото подписчики певца.

“Пирожочки”, – оценили снимки подписчики.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:

Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года.

Ранее артист скрывал лица своих детей, впервые показав их в анфас 1 апреля 2021 года в день своего 35-летия в клипе на песню “Ресницы безопасности”.

Артист обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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