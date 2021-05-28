На Донбассе 16-летняя девушка через минное поле сбежала из ОРДЛО – МВД Украины

“Вчера около 23.00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой “ДНР” возле поселка Верхнеторецкое [Донецкой области] вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в оккупированной Горловке и имеет паспорт так называемой “Донецкой народной республики”, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения. Она сообщила о желании проживать на территории, подконтрольной Украине.

По словам девушки, у нее есть родственники на западе страны.

Сейчас девушкой занимается ювенальная полиция Донецкой области и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений она не имеет. Также с девушкой работают психологи.

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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