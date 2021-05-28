Telegram-канал NEXTA опубликовал второе расследование о Лукашенко. В нем говорится о контроле контрабанды сигарет, груш и цветов

В расследовании рассказывается о контрабанде товаров через Беларусь и роли сына Александра Лукашенко – Виктора.

Журналисты называют государство Беларусь “паразитирующим наростом, который обслуживает интересы Лукашенко и его окружение”. Приближенные Лукашенко и его родственники контролируют ключевые госпредприятия и получают “зеленый свет для своих афер”, отметили авторы материала.

В фильме говорится, как через Беларусь в Россию поставляли санкционные продукты из Европы с уклонением от уплаты налогов.

“Лукашенко со свитой своих прикормленных бандитов заполнил прилавки РФ креветками, ананасами, сырами с плесенью и другими исконно белорусскими продуктами”, – отмечается в фильме.

Также рассказывается о деятельности компании “Бремино групп”, которая через своих логистических операторов поставляли в Россию груши из европейских стран после введения эмбарго. Так, груши в 2020 году, шли с турецкими сертификатами через литовскую “прокладку”. Переправляли их через “Бремино” со скидками, а также налоговыми и таможенными льготами. По подсчетам журналистов, на контрабанде груш приближенные Лукашенко заработали $300 млн за 2014–2019 годы.

“А есть еще яблоки, мясо, рыба, молоко и другие продукты. Это миллиарды украденных у страны”, – отметили журналисты.

По данным журналистов, люди Виктора Лукашенко наживаются на поставках из Нидерландов через Беларусь цветов, ввоз которых в 2016 году ограничила РФ. В схемах с цветами замешан литовский предприниматель Артур Тураев, на которого у белорусских силовиков есть компромат.

Также журналисты рассказывают о контрабанде сигарет в Европу, в которой замешаны близкие к Лукашенко люди. Только за последние полгода пограничники накрыли около 80 млн табачной продукции, которую пытались нелегально вывезти из страны для продажи за рубежом, сказал анонимный источник журналистов.

ВИДЕОВидео: NEXTA / YouTube

Контекст:

В первой части расследования “Золотое дно” журналисты рассказали об имуществе Лукашенко. Стоимость его автопарка оценили в €4 млн. Журналисты отмечали, что официально у Лукашенко ничего нет. При этом политик фактически приватизировал государственные резиденции в Беларуси.

Лукашенко находится у власти с 1994 года. В Беларуси 9 августа прошлого года прошли выборы президента, в которых Лукашенко победил, набрав 80,1% голосов избирателей. После этого в стране начались массовые акции протеста несогласных.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 27 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 423 человека, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попали под уголовное преследование после президентских выборов.

26 мая, через три дня после задержания оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, представители белорусской оппозиции сообщили, что демократические силы страны начинают готовиться к новой активной фазе протеста.

—