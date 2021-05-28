 

Tata Nexon получит новые пятиспицевые двухцветные легкосплавные диски

28.05.2021, 14:24, Разное
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— Tata Nexon не претерпел никаких изменений, кроме новых легкосплавных дисков.

— Литые диски предлагаются только в топовых вариантах модели.

Tata Motors незаметно вносит изменения в модельный ряд. Недавно компания прекратила выпуск нескольких цветов для различных моделей, в то время как несколько автомобилей получили обновления информационно-развлекательной системы, подробности о которых доступны здесь.

Теперь Tata Nexon получил обновление в виде новых легкосплавных дисков. Компания прекратила выпуск старых V-образных спиц с новыми пятиспицевыми двухцветными, как показано на изображении выше. Легкосплавные диски доступны в некоторых вариантах Nexon, включая XZ +, XZ + (S) и XZ + (O).

Помимо добавления новых легкосплавных дисков, в модельном ряду Tata Nexon нет никаких изменений. Модель по-прежнему предлагается с 1,2-литровым бензиновым двигателем и 1,5-литровым дизельным двигателем. Варианты трансмиссии включают шестиступенчатую механическую коробку передач и шестиступенчатую автоматическую коробку передач.



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