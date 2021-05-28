Южная Корея создаст собственную систему позиционирования

Американцы пообещали Южной Корее помощь в создании собственной системы глобального позиционирования, такой же, как GPS. По словам одного из корейских чиновников, в процессе четвертой промышленной революции оказалось, что наличие для индустриально развитой страны своей системы позиционирования является чуть ли не обязательным фактором.

Ранее люди недооценивали такие системы, говорят эксперты. Многие считали, что миру достаточно будет одного американского GPS. Но оказалось, что система позиционирования является важнейшим элементом современной инфраструктуры.

Корейская система получит название KPS. Ее планируют развернуть полностью до 2035 года. Общая стоимость проекта составит чуть более трех с половиной миллиардов долларов.