Эксперт пояснил, как мобильный телефон могут превратить в прослушивающее устройство

Анастасия Ильичева из Gem4me утверждает, что методов превращения мобильного телефона в прослушивающее устройство с каждым годом становится все больше. А что вас удивляет? В смартфоне есть для этого все нужное: микрофон, передающая антенна, операционная система, на которую можно установить постороннее дистанционно управляемое приложение и пр.

Одним из способов шпионажа является заражение смартфона вирусной программой, в результате чего аппарат начинает передавать разговоры, информацию о месте нахождения и прочие данные.

Злоумышленники даже могут настроить временной интервал, в который вредоносный софт будет автоматически включаться и выключаться. Для того чтобы не стать жертвой шпионов, периодически обновляйте ПО на смартфоне, а также следите за тем, как расходуется энергия батареи.