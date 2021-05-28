 

Красноярские хирурги устранили аритмию у пациента с донорским сердцем

28.05.2021, 14:18, Разное
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В первый раз 48-летний мужчина попал в Красноярский кардиоцентр в 2019 году с терминальной стадией сердечной недостаточности после трех инфарктов, сообщил региональный минздрав. Пациенту провели трансплантацию донорского сердца — это был его единственный шанс на спасение.

Спустя полтора года у него были выявлены серьезные нарушения сердечного ритма, и терапия антиаритмическими препараты не оказала эффекта. Специалисты кардиоцентра решили провести новую операцию — катетерную аблацию аритмогенного очага.

После выполнения высокоточной 3D-реконструкции донорского сердца с помощью новейших технологий, включая навигационную систему, врачи выяснили, что источник аритмии находился на участке собственной мышцы к которой было фиксировано донорское сердце.

«Патологический импульс распространялся с оставшейся мышцы сердца на донорское через электрический канал, который сформировался непосредственно в хирургическом шве», — сообщил хирург-аритмолог Красноярского кардиоцентра. Врач отметил, что это уникальная ситуация, которая практически не встречается в подобных случаях.

Хирургическое вмешательство проводилось с помощью радиочастотной аблации, и врачам удалось электрически изолировать собственную мышечную ткань от донорской и устранить аритмию. Сразу после операции мониторинг показал полное отсутствие патологии. Пациент уже выписан домой и чувствует себя хорошо, сообщили в минздраве.



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