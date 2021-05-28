Попова сравнила готовность здравоохранения к пандемии на Западе и в СНГ

Системы здравоохранения в странах Запада оказались готовы к пандемии коронавирусной инфекции хуже, чем в странах СНГ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске.

«Сегодня мы видим, что ряд западных стран, системы здравоохранения и методы борьбы с инфекциями в которых считались передовыми, оказались значительно менее готовы к пандемии», – цитирует ее ТАСС.

Сейчас, по словам Поповой, всем мире нарастают угрозы биологического характера. За последние десять лет произошли вспышки лихорадки Эбола в Африке, чумы на Мадагаскаре, желтой лихорадки в странах Ближнего Востока и других странах.

«В 2020 году мир охватила пандемия новой коронавирусной инфекции, ставшая для системы здравоохранения настоящим испытанием на прочность. И ровно год назад, в мае, встреча глав правительств Содружества проходила в онлайн-формате, в условиях неопределенности», – добавила глава Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в РФ выявили 9252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания.