Задержан напавший на сотрудницу полиции во Франции мужчина

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28.05.2021, 14:16, Новости дня
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Французские правоохранители задержали преступника, который в пятницу ранил сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр (департамент Атлантическая Луара, запад страны), информирует телеканал BFM.

По его данным, в ходе задержания произошла перестрелка, злоумышленник ранил двух жандармов. Он был захвачен живым, передает ТАСС.

Тем временем издание Local France сообщает, что пострадавшая при нападении около французского города Нант сотрудница полиции находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что выехал на место, где было совершено нападение на сотрудницу полиции. «После событий в Ла-Шапель-сюр-Эрдр я направляюсь туда. Выражаю полную поддержку всем сотрудникам муниципальной полиции», – сообщил Дарманен.

В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая получила серьезные ранения. Злоумышленника разыскивали более 240 жандармов и вертолет, в том числе антитеррористическое подразделение. Мотивы нападения пока неизвестны.



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