На совещание с главой Крыма зашел человек из шкафа

Во время совещания у главы Крыма Сергея Аксенова о ходе реализации инфраструктурных проектов внезапно прямо из шкафа вышел мужчина: пользователи Сети гадают, как он там оказался и шутят на эту тему.

Встреча проходила в видеоформате. В один момент за спинами людей по ту сторону экрана начала открываться дверца шкафа-купе, и оттуда выглянул человек. Участники встречи на происходящее никак не отреагировали, однако пользователи Сети выдвигают различные теории о том, как он там оказался.

Некоторые пошутили, что в шкафу мужчина нашел вход в Нарнию. Другие же предположили, что в шкафу прятался чей-то любовник, которому, видимо, уже «не хватало воздуха», передает «Рен ТВ».

Напомним, в марте совещание у Аксенова уже привлекало к себе внимание: во время обсуждения министр культуры республики Арина Новосельская нецензурно выругалась в прямом эфире.