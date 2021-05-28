Названы заболевания, при которых противопоказана окрошка

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, при наличии каких болезней людям стоит отказаться от окрошки. Даже если наблюдается состояние ремиссии, то лучше исключить из рациона данное блюдо.

Окрошку нельзя есть при многих заболеваниях ЖКТ. Если в данный момент человек чувствует себя нормально, все равно присутствует риск обострения состояния. Окрошка строго противопоказана при гастрите, язве, колите, проблемах с печенью. Людям нельзя употреблять квас, зелень редиску, пишет портал «Слово и дело».

Диетолог напомнила, что в составе блюда может содержаться резкий кефир. Он способен навредить здоровью людей с патологиями ЖКТ, передает Nation News.