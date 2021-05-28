 

Военные отпустили захваченных президента и премьера переходного правительства Мали. Политики ушли в отставку

28.05.2021, 14:12, Новости дня
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Военный сказал, что малийских политиков отпустили после того, как они сложили с себя полномочия. Сиссе утверждает, что это произошло в присутствии международных посредников, находящихся в Мали с целью помочь урегулировать политический кризис.

Совет Безопасности ООН указал, что отставка Ндау и Уана была принудительной, и потребовал немедленно возобновить работу переходного правительства под руководством гражданских.

Ндау и Уана арестовали по обвинениям в блокировке “определенных вопросов обороны и безопасности, а также в нарушении переходной хартии”. Как утверждал Сиссе, они не проконсультировались с главой военного переворота, вице-президентом Мали Ассими Гойтой по поводу формирования нового правительства.

Контекст:

Задержание Ндао и Уана осудили региональные организации – Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также Евросоюз.

Как написало Assiciated Press, президент Франции Эммануэль Макрон называл задержание двух политиков переворотом и предупредил о возможных последствиях, включая санкции. США осудили задержание гражданских лидеров. Государственный департамент заявил, что приостановит оказание помощи силам Мали. США заявили, что готовы рассмотреть адресные санкции против лидеров хунты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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