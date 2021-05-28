Поплавский для клипа про вареники похудел на восемь килограммов

“Мы дали новое дыхание известной песне и назвали ее “Українські вареники”. Это любимое блюдо многих поколений украинцев, визитная карточка нашей страны, как борщ и сало. Это бренд и тренд Украины. И об этом должен знать весь мир!” – заявил Поплавский.

Он вышел на сцену в костюме цвета фуксии, такого же тона водолазке, латексных перчатках и очках.

Режиссером клипа выступила Елена Винярская.

“Было очень сложно подобрать цветовую гамму для клипа. Главной задачей было достичь гармонии в кадре, соединяя множество компонентов и деталей. Ведь в работе использовано 220 трендовых элементов. Команда визажистов, парикмахеров, реквизиторов, стилистов университета культуры прекрасно сработала. Мы заказывали подиумные ткани от мировых домов моды и шили стильные костюмы для главного героя и балета”, – рассказала она.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

Подготовка к съемкам длилась два месяца, а сами съемки – всего восемь часов. Клип стилизован под 60-е годы Голливуда, режиссер воссоздала атмосферу Candy Land. На видео 14 девушек готовят украинские вареники со сметаной. При создании образа Винярская вдохновлялась имиджем знаменитой супермодели Твигги. На макияж каждой девушки потратили три часа.

Поплавский выступил в роли стильного украинца, который любит свою страну, девушек и вареники.

“Я уже в том статусе и в том возрасте, что ничего не боюсь. Мне простили и мои песни, и мой вокал, и эксцентричные образы. Мне уже можно все! Особенно если это ради цели – подарить яркие позитивные эмоции, чтобы люди посмотрели видео, получили удовольствие и сказали: “Что это было?!” Я счастлив от того, что делаю счастливыми других”, – сказал Поплавский.

Для съемок Поплавский похудел на восемь килограммов за месяц.

“Никаких вареников – только диетическая еда и спорт, – заявил он. – Кстати, мои любимые – с вишней. Еще очень люблю с картошкой, заправленные шкварками и жареным луком. Но во время подготовки к съемкам пришлось от них отказаться”.

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Специально для клипа был создан новый украинский логотип – UV – “Українські вареники”, которым брендировали костюмы, декорации и реквизит.

“Мы хотели обратить внимание на то, что нам, украинцам, есть чем гордиться. Важно следить за мировыми трендами, а еще лучше создавать свои и беречь свои историю, культуру, традиции. Нужно лишь приложить максимум усилий, чтобы работала культурная дипломатия и о нас знал весь мир!” – заявил Поплавский.

Режиссер добавила, что в клипе отображены все самые современные тренды – от дорогих брендовых образов до технических новинок в съемках и монтаже, компьютерной графике и аранжировке. Видео снято с использованием LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Балетмейстер Ростислав Савченко создал хореографическую постановку в стиле кукол Барби, в клипе принимает участие балет “Персики”, с которым Поплавский работает уже 18 лет.

В ближайшее время поющий ректор обещает выдать новый “гастрономический” хит об украинском борще.

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