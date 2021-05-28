 

В EBA поддержали налоговые условия “Дія City”

28.05.2021, 14:12, Новости дня
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“IТ-комитет ассоциации поддерживал и поддерживает указанные налоговые ставки, задекларированные в законопроекте №5376, ведь такой уровень нагрузки, по мнению экспертов ассоциации, является оптимальным и должен сохранить существующие темпы роста индустрии, а также стимулировать ее в дальнейшем развитии”, – говорится в сообщении EBA.

13 мая на заседании профильного комитета ВРУ законопроект №5376 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине” рекомендовали включить в повестку дня и принять за основу в целом, напомнили в ассоциации.

В EBA этот законопроект назвали компромиссным вариантом всех обсуждений оптимальных налоговых ставок для IТ-бизнеса.

В финальном варианте налоговая нагрузка на одного специалиста, который будет работать по гиг-контракту, выглядит следующим образом: 5% НДФЛ + 1,5% военного сбора + ЕСВ на уровне 22% с минимальной зарплаты. Гиг-сотрудник – это специалист, который может работать с несколькими работодателями одновременно или поочередно. В ассоциации надеются, что такая формула будет сохранена в течение задекларированных 15 лет.

На сайте ассоциации также объясняют, что многие страны в мире практикуют создание специальных налоговых режимов для IТ, это позволяет масштабировать бизнес и конкурировать на международной арене.

“Следует понимать, что сейчас внутренний спрос Украины на IТ-услуги составляет не более 10% того объема, который предлагается нашей индустрией, а остальные 90% – как раз таки зависят от глобального рынка. А учитывая влияние пандемии, как прямое, так и опосредованное, конкуренция на международной арене (не только в IТ) значительно усилилась, что влияет и на украинский IТ-экспорт”, – сообщили в EBA.

IТ-сообщество ассоциации концептуально поддерживает законопроект №5376 и надеется на его включение в повестку дня в ближайшие пленарные заседания парламента, сказано в заявлении. По мнению специалистов EBA, его принятие будет способствовать усилению конкурентоспособности Украины на мировом рынке IТ-услуг.

Контекст:

“Дія City” – это специальный правовой и налоговый режим для ИТ-индустрии, призван создать в Украине лучшие условия для развития отрасли.
Налоговый законопроект о “Дія City” №5376 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине” был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 14 апреля

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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